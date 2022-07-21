Какой спектакль закроет театральный сезон Купаловского театра?

Национальный академический театр имени Янки Купалы сегодня, 21 июля, закрывает 102-й сезон. Конечно, этим вечером традиционно дадут "Павлинку" -это самая возрастная постановка Беларуси. Спектакль-памятник собирает аншлаги почти 78 лет без антрактов. Пьесу нашего песняра, первого народного поэта Янки Купалы, в театре поставили в годы Великой Отечественной войны, когда труппа была в эвакуации в Томске. С тех пор "сцены из шляхетской жизни" остались неизменными как в режиссуре, так и в сценическом воплощении.



Этот год для обновленного коллектива Купаловского театра запомнится сразу четырьмя премьерами: две состоялись главной сцене и две на камерной. Сейчас труппа также готовит новую постановку для будущего сезона.