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Какой спектакль закроет театральный сезон Купаловского театра?
Национальный академический театр имени Янки Купалы сегодня, 21 июля, закрывает 102-й сезон. Конечно, этим вечером традиционно дадут "Павлинку" -это самая возрастная постановка Беларуси. Спектакль-памятник собирает аншлаги почти 78 лет без антрактов. Пьесу нашего песняра, первого народного поэта Янки Купалы, в театре поставили в годы Великой Отечественной войны, когда труппа была в эвакуации в Томске. С тех пор "сцены из шляхетской жизни" остались неизменными как в режиссуре, так и в сценическом воплощении.
Этот год для обновленного коллектива Купаловского театра запомнится сразу четырьмя премьерами: две состоялись главной сцене и две на камерной. Сейчас труппа также готовит новую постановку для будущего сезона.
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