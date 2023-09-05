ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

Какой увидел Беларусь французский художник, можно посмотреть на авторской выставке в галерее "З'ява"

"Белорусскую атмосферу" глазами французского мастера можно почувствовать на авторской выставке в галерее "З'ява" Борисовской центральной районной библиотеки имени Колодеева. Француз Ив Жайо женился на белоруске и переехал жить в нашу страну. Свое восхищение новой родиной Ив олицетворяет в изобразительном искусстве. Он пишет картины, в которых белорусские пейзажи, красота и самобытность наших мест в разные поры года. Свои работы автор презентует на выставках. Экспозиции картин увидели в Витебске, Минске, теперь Борисов. Несколько десятков полотен, натюрмортов и пейзажей собирают отзывы - восхищения искусствоведов и зрителей.

Ив Жайо - художник-любитель. Кроме изобразительного искусства, он увлекается пением. Француз восхищен белорусской культурой, любит посещать православные храмы и слушать хоровую музыку во время богослужений.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все