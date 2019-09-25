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Камерные симфонии Вайнберга визуализируют

Впервые в истории камерные симфонии Вайнберга визуализируют! К 100-летию композитора фестиваль Юрия Башмета покажет белорусским зрителям сложную историю его жизни с помощью голографического шоу. На сцене Белгосфилармонии появится тонкая серебряная сеть шириной в 7 метров. Она будет почти незаметна человеческому глазу. Так, East-West Chamber Orchestra под управлением Ростислава Кримера окажется прямо внутри голограммы.

В этом же концерте 9 октября прозвучит и первая скрипка Испании Летиция Морено. Обладательница престижных музыкальных стипендий сыграет "Времена года" Пьяцолла на инструменте 1762 года. Кстати, раритет в сотни тысяч долларов создал ученик Страдивари Николо Гальяно.

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