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Картины на деревянном полотне своими руками создает мастер из Воложина Михаил Станкевич
Неповторимые и живые картины на деревянном полотне своими руками создает мастер из Воложина Михаил Станкевич. Свою первую работу сделал еще подростком. А в статусе профессионала - более 20 лет. Любимое направление - природные мотивы. Как рождаются трехмерные деревянные шедевры, увидела Наталья Кезик.
Свою первую картину - рыбацкая лодка на берегу реки - Михаил Станкевич вырезал на родительском шкафу еще будучи подростком. Работать резцами профессионально начал лет 20 тому назад. Но за работой руководителем хозяйства на хобби времени не оставалось. Дать свободу творческому полету получилось на заслуженном отдыхе. Сейчас в арсенале художника по дереву - более сотню картин.
Целый год мастеру понадобился, чтобы создать его самую известную картину "Тайная вечеря"
Размер деревянного полотна - 130х100 сантиметров. Выполнено в трехмерной технике. Каждую деталь и каждый штрих автор здесь продумывал досконально, а картину собирал по частям. Так получилось создать эффект присутствия.
В своей работе Михаил использует деревянные доски - преимущественно липовые
Картину сначала наносит от руки или с помощью копирки. А затем полотно "вырезает" железными резцами - их в арсенале более полусотни - разной формы, конфигурации и толщины. Натуральные картины воложинского художника можно найти на ярмарках мастеров, есть экспонаты и в частных коллекциях Литвы, Польши, Латвии, России.
Многие идеи для вырезанных пейзажей автор срисовывает с яви
Второе хобби мастера - сплавы по белорусским рекам. Путешествовать по воде он начал 15 лет назад. Оттуда привозит фотоснимки нетронутой природы - их затем и воплощает на деревянном полотне.
Есть у мастера одна бесконечная работа - генеалогическое древо семьи Станкевич. Начинается оно с 1700 года. И, надеется Михаил, завершат картину его потомки через несколько столетий.
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