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Картины Пинхуса Кременя переданы в дар Национальному художественному музею
Подлинные полотна Пинхуса Кременя - теперь в коллекции Национального художественного.
Имя мастера Парижской школы долгое время оставалось под грифом "секретно" в Беларуси. Свои шедевры создавал в знаменитом "Улье", на одной территории вместе с Модильяни, Шагалом, Сутиным и Цадкиным. Арт-дилеры оценивают его картины в десятки тысяч долларов. О европейской популярности Кременя заговорили у нас лишь в 90-х. Живописец и скульптор родом из поселка Желудок Гродненской области. "Натюрморт с яблоками" и "Городской пейзаж" переехали на родину при содействии швейцарского посольства. Картины, написанные маслом, приобрели на аукционе в Израиле.
К слову, это пятый подарок от тандема швейцарского дипкорпуса и почетного консула Беларуси в Лозанне. Они пополнили собрание картинной галереи оригиналами белорусов с парижской пропиской - Любича, Ходасевича-Леже и Кикоина.
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