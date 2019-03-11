Картины Пинхуса Кременя переданы в дар Национальному художественному музею

Имя мастера Парижской школы долгое время оставалось под грифом "секретно" в Беларуси. Свои шедевры создавал в знаменитом "Улье", на одной территории вместе с Модильяни, Шагалом, Сутиным и Цадкиным. Арт-дилеры оценивают его картины в десятки тысяч долларов. О европейской популярности Кременя заговорили у нас лишь в 90-х. Живописец и скульптор родом из поселка Желудок Гродненской области. "Натюрморт с яблоками" и "Городской пейзаж" переехали на родину при содействии швейцарского посольства. Картины, написанные маслом, приобрели на аукционе в Израиле.