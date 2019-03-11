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Картины Пинхуса Кременя переданы в дар Национальному художественному музею

Подлинные полотна Пинхуса Кременя - теперь в коллекции Национального художественного.


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Имя мастера Парижской школы долгое время оставалось под грифом "секретно" в Беларуси. Свои шедевры создавал в знаменитом "Улье", на одной территории вместе с Модильяни, Шагалом, Сутиным и Цадкиным. Арт-дилеры оценивают его картины в десятки тысяч долларов. О европейской популярности Кременя заговорили у нас лишь в 90-х. Живописец и скульптор родом из поселка Желудок Гродненской области. "Натюрморт с яблоками" и "Городской пейзаж" переехали на родину при содействии швейцарского посольства. Картины, написанные маслом, приобрели на аукционе в Израиле.



К слову, это пятый подарок от тандема швейцарского дипкорпуса и почетного консула Беларуси в Лозанне. Они пополнили собрание картинной галереи оригиналами белорусов с парижской пропиской - Любича, Ходасевича-Леже и Кикоина.

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