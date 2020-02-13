Картины из арт-центра имени Марка Ротко в Минске

Латвийско-белорусский художественный проект открылся в Центре современных искусств в Минске на Некрасова, 3. В экспозиции представлены работы трех латвийских художниц, абстрактных экспрессионисток, вдохновленных пейзажами. Они объединены чувством принадлежности к творчеству мэтра латвийской абстракции Марка Ротко.



Работы из Латвии можно увидеть до 8 марта. Это уже третий совместный белорусско-латвийский проект с арт-центром имени Марка Ротко, где в ответ проходят выставки белорусских современных художников.



