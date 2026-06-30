Кастинг на "Фактор. BY" 30 июня и 1 июля пройдет в Гомеле в караоке-клубе "Арена-Холл"

"Фактор. BY" встретит июль в Гомеле. 30 июня и 1 июля в крупнейшем после Минска городе пройдет кастинг в новые сезоны талант-шоу. Детям вход воспрещен, слушают только тех, кто старше 16 лет.

Для неординарных и голосистых для тех, кто стремится ближе к звездам и готов своим голосом покорить страну, открытый микрофон работает в караоке-клубе "Арена-Холл". Важно заполнить анкету на сайте news.by из дома или же прямо перед прослушиванием, на месте. Развернутые ответы на вопросы займут время.

А после нужно не побояться проявить свои таланты перед именитой фокус-группой - это певица Гюнешь и представительница Беларуси на Интервидении Настя Кравченко. Компанию им составит и уроженка Гомеля, финалистка "Х-фактор. Беларусь" Карина Ерофеева.

Старт регистрации ровно в 12:00, кастинг оба дня будет длиться до 18:00.