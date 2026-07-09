Кастинг на участие в шоу "Фактор.BY" стартует 9 июля в Минске

Минск - финальный город на карте талант-тура "Фактор.BY" и "Фактор. BY 60+". 9 июля - старт прослушиваний. Впереди 5 дней кастинга. Желающих продемонстрировать свой вокал будут слушать до 13 июля без выходных на проспекте Победителей, 49.

На протяжении всего предкастинга претендентов на участие в шоу (а таких уже больше тысячи) поддерживают советами финалисты предыдущих сезонов.

Регистрация начинается в 10 утра. Фокус-группа готова услышать каждого, кому 16 лет и старше.

Заявку можно заполнить дома через сайт news.by и придя на кастинг. Кроме ответов на вопросы анкеты необходимо исполнение любимой песни а капелла.