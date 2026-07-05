Большой компанией из Москвы и тайно из Дрибина приехали за мечтой на "Фактор.BY".

5 июля команда Белтелерадиокомпании слушает таланты в Могилеве. Полсотни участников пришли в караоке-бар "Сохо". В рядах за минутой славы - не только профессиональные вокалисты.

Оператору местной птицефабрики аккомпанировал сын, учитель спел о своих итальянских корнях, а волонтер по призванию поделилась историей преодоления личной трагедии - потери сына. Кстати, многие исполняют авторские песни.

Кастинг талант-шоу "Фактор.by" проходит в Могилеве

Прослушивание на "Фактор.BY" и "Фактор.BY 60+" продолжится в Могилеве 6 июля по адресу Дзержинского, 19.