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Казанский академический русский Большой театр приехал с гастролями в Минск
Впервые с гастролями в Минске Казанский академический русский драматический театр им. В. И. Качалова. Драматическое искусство театр презентует в Дни культуры Татарстана. Первый гастрольный день откроет премьерный спектакль "Ревизор" по мотивам произведения Николая Гоголя. Увидеть русскую классику можно в Национальном академическом театре имени Янки Купалы.
Пьесу "Ревизор", как правило, ставят как водевиль. Как злую или добрую, но комедию. Александр Яковлевич сделал принципиально обратную вещь. Поскольку он не отделяет нас от них. "Безумный день, или Женитьба Фигаро" - это очень красивый спектакль, очень красивый. Он, наверное, поэтому хит нашего репертуара, один из хитов.
Казанский театр - один из старейших в России. В репертуаре более 40 спектаклей русской и мировой классики. В рамках Дней культуры Татарстана состоится открытие знаковых выставочных проектов. Дни кино, концерты мастеров искусств с участием исполнителей и коллективов Татарстана можно увидеть до 14 сентября.