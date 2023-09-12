Казанский академический русский Большой театр приехал с гастролями в Минск

Пьесу "Ревизор", как правило, ставят как водевиль. Как злую или добрую, но комедию. Александр Яковлевич сделал принципиально обратную вещь. Поскольку он не отделяет нас от них. "Безумный день, или Женитьба Фигаро" - это очень красивый спектакль, очень красивый. Он, наверное, поэтому хит нашего репертуара, один из хитов.

Илья Славутский, актер Казанского академического русского Большого драмтеатра им. В. И. Качалова (Россия)