Керамические сувениры к Пасхе изготавливают в Радошковичах

Тематические коллекции к Пасхе из Минской области. Стилизованные сувениры из глины подготовили на заводе в Радошковичах. Маленьких ангелов, чайные наборы и другие предметы посуды украшают вручную в разных техниках. Над оформлением каждого работают сразу нескольких специалистов. Праздничные коллекции здесь каждую весну дополняют.



Ежедневно изготавливают несколько тысяч керамических предметов декора и посуды. Часть - исключительно хендмейд. Формировать изделия помогают и специальные роботы. Сочетая разные техники, разрабатывают новые нестандартные коллекции.



Такие изделия востребованы и за границей. Посуда из Радошковичей отправляется в Россию, Польшу, страны Прибалтики. В прошлом году поставки наладили и в США.



