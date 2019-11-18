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ХІІІ Областной фестиваль национальных культур прошел в Молодечно
Польские песни, тульские пряники, украинское сало и зажигательные цыганские танцы. Молодечно встречало гостей Областного фестиваля национальных культур. На праздник съехались представители одиннадцати диаспор, а это почти триста участников, для которых Беларусь стала второй родиной. Артисты продемонстрировали свой аутентичный колорит через танцы, песни и национальные блюда. В творческих мастерских можно было посетить мастер-классы по вышивке, лозоплетении либо гончарному мастерству. Во время фестиваля в Молодечно республиканское жюри выбрало лучшие коллективы исполнителей. Они представят нашу область на республиканском фестивале в Гродно, провести его планируют летом.
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