ХІІІ Областной фестиваль национальных культур прошел в Молодечно

Польские песни, тульские пряники, украинское сало и зажигательные цыганские танцы. Молодечно встречало гостей Областного фестиваля национальных культур. На праздник съехались представители одиннадцати диаспор, а это почти триста участников, для которых Беларусь стала второй родиной. Артисты продемонстрировали свой аутентичный колорит через танцы, песни и национальные блюда. В творческих мастерских можно было посетить мастер-классы по вышивке, лозоплетении либо гончарному мастерству. Во время фестиваля в Молодечно республиканское жюри выбрало лучшие коллективы исполнителей. Они представят нашу область на республиканском фестивале в Гродно, провести его планируют летом.



