Хирург и писатель одновременно: Полина Корнева рассказала о своем пути в творчество

Лауреат Национальной литературной премии - 2026 в номинации "Лучший дебют" стала Полина Корнева.

По словам девушки, стать лучшим дебютом на всю Беларусь - это безграничное счастье, возможность заявить о себе и своем творчестве, рассказать о том, что болит, ведь творчество не возникает просто так.

"Держать перо стала давно, начиная со школьной скамьи. Его мне вручила школьный учитель, а на данный момент она мой хороший друг и первый критик. Она нашла во мне литературный талант. Думаю, если бы не поддержка, возможно, дальше и не раскрылась бы и не пошла писать. Возможно, вела Istagram, Telegram-канал, но никогда бы не занималась этим на профессиональном уровне. В 13 лет начали появляться зарисовки. Я писала всегда на белорусском, а с недавнего времени начала пробовать еще и на русском языке. Еще пишу стихотворения", - поделилась Полина Корнева в "Актуальном интервью".

Так талант или ежедневный труд позволил взять номинацию "Лучший дебют", девушка склоняется больше ко второму варианту. "Если не заставлять себя писать, ничего не получится. У меня был период, когда не писала практически ничего. Это было время, когда полностью ушла в свою профессиональную сферу. Я мечтаю быть хирургом, но чтобы найти себя вредно в чем-то себя ограничивать. Говорят, не получится быть литератором и хирургом одновременно, а я наоборот говорю, получится", - убеждена лауреат Национальной литературной премии.

Кстати, в победной книге "Записки юной хирургини" описываются ситуации, происходившие в реальности, и фантазии гостьи интервью. Девушка призналась, что не пишет автобиографию, но некоторые события легли в основу произведений в художественной обработке. "Это необходимо, потому что я все-таки не библиографист, я зачисляю себя именно к авторам художественной литературы. До недавнего времени я думала, что являюсь автором исключительно малой прозы, но сейчас активно тружусь над своей большой работой", - заявила Полина Корнева.

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