Настоящий музыкальный праздник развернется 22 ноября в концертном зале "Минск". На сцену выйдут те, кто совсем недавно заставлял замирать сердца миллионов телезрителей и доказал всей стране - у большого таланта нет возраста.

Теперь вместо камер и телеэкранов - встреча со зрителем тет-а-тет. Пятнадцать выпускников талант-шоу "Фактор.BY. Дети" снова соберутся вместе, чтобы удивить публику экспериментальными номерами и спеть главные хиты детского конкурса.

Собрать всех ребят на одной площадке оказалось задачей со звездочкой - у многих уже началась насыщенная сольная жизнь. Но сегодня звездный десант в полном составе. С самого утра к финальным прогонам присоединились Надежда Спадабаева и Марго Зингман, которая накануне вернулась с громкой победой с Международного телевизионного конкурса "Наше поколение".

Татьяна Рогач, куратор большого отчетного концерта "Фактор.BY. Дети": "Детки за это время написали и выпустили свои собственные треки. Кто-то сам сочиняет, кто-то обращается к авторам. Несколько из них нам удалось вставить в нашу программу, потому что, по факту, уже почти каждый из них готов давать сольный концерт. К сожалению, формат такого концерта, где 15 участников, не позволяет включить все, что они хотят. В нашем концерте мы отобразим все жанры. Это уникальная особенность нашего концерта - каждый найдет себе музыку по вкусу и посмотрит, как дети могут в разных жанрах себя проявлять. Поэтому много сюрпризов, много интересных творческих экспериментов, полюбившиеся хиты и новинки".

Вместе с юными вокалистами выйдут и выпускники взрослого конкурса. Юных звезд поддержат наставник проекта Настя Кравченко, Карина Ерофеева и суперфиналист талант-шоу Никита Белько.