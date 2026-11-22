Материальные вещи со временем теряют актуальность, но есть ценности, которые не выходят из моды столетиями - это настоящее искусство.

В Минске в Пушкинской библиотеке прозвучали хиты классической музыки. Музыкальные произведения Баха, Штрауса, Хачатуряна - в литературно-музыкальной программе "Букет самых нежных чувств". Уютную осеннюю программу, наполненную прекрасной лирической музыкой, исполнили лауреаты международных конкурсов, участники ансамбля солистов "Классика-Авангард" Белорусской государственной филармонии.

Литературная сокровищница превратилась в культурный центр, где, помимо чтений, проходят разнообразные мероприятия: художественные выставки, концерты, мастер-классы и литературно-музыкальные вечера.