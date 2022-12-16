Хиты 90-х и нулевых. Кто сегодня покинет "Фактор.by", а кому выпадет шанс продолжить звездный путь - решат телезрители

16 декабря "Фактор.by" закружит зрителей в ритмах дискотек их молодости. Измиллионов телевизоров страны зазвучат хиты 90-х и нулевых.

И снова от команды постановщиков театрализованные номера. Они и станут лакмусовой бумажкой для выявления новых звезд.

Генеральная репетиция второго прямого эфира завершилась около полуночи. На площадке работали и звездные наставники, и вокальные педагоги проекта.

Имена тех, кто продолжает борьбу за место в шоу-бизнесе, известны. Так, в командах Соседова и Сереги уже по два финалиста. Сегодня услышим всех подопечных Руслана Алехно и Ольги Бузовой.