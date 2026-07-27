"Хочется делать тонко, а не кривляться" - Екатерина Моргунова рассказала о создании пародий

Актриса, комик Екатерина Моргунова в "Актуальном интервью" поделилась, по какому принципу выбирается кандидатура для пародий.

"Во-первых, это должен быть актуальный персонаж, который находится на виду, чтобы зрители понимали, с чем сравнивать оригинал и копию. Во-вторых, всегда интересно, когда есть особенность в личности, тогда есть что изображать и утрировать", - рассказала актриса.

Екатерина Моргунова

А вот времени понаблюдать за своим потенциальным персонажем нужно всегда по-разному. Бывает, отметила комик, сразу что-то цепляет, сразу удается найти и в себе похожие нотки. А бывает, когда надо смотреть день-другой, пока мозг не примет все повадки, фишки, дикцию и движения.

"Результат работы - всегда для всех сюрприз. Мне кажется, никто не знает, когда и кто на него сделает пародию. Мы не предупреждаем. Это эффект неожиданности. Мы не переходим грань кривляний и клоуничества. Мне это претит. Хочется делать тонко, досконально, но мы не можем угадать, как человек отреагирует, какой уровень самоиронии у того или иного героя, а для зрителей главное, чтобы было похоже и смешно", - добавила Екатерина Моргунова.

Главное фото: Sputnik Грузия