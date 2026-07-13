"Хореографическая Макаренко" - как Наталья Чернюк через танец воспитывает целые поколения

8 Марта в Витебске всегда особенный день, ведь известный концертный зал в этом городе на несколько часов превращается во дворец всех мам, которых со сцены поздравляют их дети.

Такой традиции знаменитого ансамбля "Зорька" "Здравствуйте, мамы!" уже много лет, но ощущение домашнего зала с годами остается неизменно - за кулисами и на сцене художественный руководитель "Зорьки", заслуженный деятель культуры Беларуси Наталья Чернюк.

Четыре часа концерта обычно проносятся в один миг, как и путь отдельной группы и отдельного ребенка в ансамбле "Зорька". Здесь уже выросли поколения тех, кто сам выпускался из ансамбля и выпускал своих детей. Когда семья стала настолько большой, то попасть в Концертный зал "Витебск" теперь удается только счастливчикам.

Наталья Чернюк - автор всех творческих идей, поэтому каждое мгновение концерта проживает вместе с детьми. А выход пап не только на сцену, но и из зоны комфорта - всегда кульминация.

"В Витебске люди делятся на две категории. Это не касается того, кто любит "Славянский базар" или нет. Это тот, кто танцует в "Зорьке", и тот, кто не танцует в "Зорьке". В то время, когда я занимался творчеством, ансамбль везде был на слуху, а Наталья Чернюк, всегда была грозной. Когда она заходила в зрительный или репетиционный зал, это всех дисциплинировало", - поделился гендиректор Центра культуры "Витебск" Глеб Лапицкий.

Путь Натальи в Витебск был действительно судьбоносно извилистым. Сама родилась в Челябинске, откуда младенцем с родителями чудом уехала после страшной аварии на местной атомной станции. Выросла в Тамбове и мечтала не о детском коллективе, а о другом - работать, например, с особенными детьми. В Санкт-Петербурге отучилась в цирковом училище, получила хореографическое образование и была в составе первого танцевального коллектива в Тамбове. Но вдруг на горизонте появился Витебск.

"Мы приехали с мужем по направлению. Начал работать только что отстроенный телевизионный завод, который для города был важным объектом, при нем предполагалось строить ДК. Где тот Тамбов и где Витебск? Но я рассылала письма по всему СССР и очень мечтала попасть куда-нибудь в Тынду или на Камчатку - мы очень любим с мужем рыбалку, красивые реки, сотки и природу. Прислали письмо-направление. До этого о Витебске ничего не знала, но села на поезд с пересадкой в Москве, несмотря на то, что мы уже предварительно расписались за свое направление, приехала в Витебск и вышла на железнодорожном вокзале", - вспомнила Наталья Чернюк.

Сама "Зорька" существовала уже тогда. Это был небольшой девичий коллектив. Наталья Чернюк призналась, что первое время и в страшном сне никогда не могла представить, что ее ансамбль будет называться "Зорькой". "Это сейчас уже бренд, поэтому кажется "ой, какое крутое название", - с улыбкой сказала руководитель коллектива.

Витебск - город фестивалей, но так было не всегда. И именно в 1980-е там произошел настоящий взрыв культуры различных жанров. В одно время появились различные форумы - Международный фестиваль современной хореографии, Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске". Подарил ли в то время Витебск Беларуси столько много творческих людей или это люди подарили Витебску много творчества, сложно понять, но концентрация явно удивительная.

Марина Романовская, заместитель гендиректора по специальным проектам Центра культуры "Витебск":

"Как Наталья работает с коллективом и детьми - феномен. Мне пришло в голову такое сравнение: она хореографическая Макаренко (Антон Макаренко - известный педагог и писатель. - Прим. news.by). Она придумала, как влюбить в танец, творчество, и прекрасно этим руководствуется в воспитании детей. Знает, как любить родину, родителей, как относиться к делу и быть ответственным".

Она уверена, что если бы Наталья Чернюк могла воспитывать одномоментно не 100 детей, а несколько тысяч, общество стало богаче. По словам Марины Романовской, если ребенок подходит с вопросом, руководитель коллектива в первую очередь отдает внимание ребенку, отвечает на вопрос вникая. "Зорька" для нее была и есть на первом месте. Ребята идут в разные сферы, но когда ты имеешь дело с любым ребенком из "Зорьки", понимаешь, что это ответственный, умный, это приятный собеседник. И все это дало базу в ансамбле", - добавила замгендиректора по специальным проектам Центра культуры "Витебск".

Удивительный путь в Витебске - это не только ансамбль, а еще поездки по всему миру и традиции детского коллектива "Зорька" быть настоящим человеком.

24 июля 2019 года указом Президента Беларуси Александра Лукашенко руководителю заслуженного любительского коллектива хореографического ансамбля "Зорька" было присвоено почетное звание "Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь".

45 лет у истоков легендарного ансамбля "Зорька". Как Наталье Чернюк удается воспитывать не просто танцоров, но и настоящих людей. В фильме "Мама. Женщина, воспитавшая поколения через танец" смотрите яркие архивные кадры, истории жизни и творчества.

Главное фото: magnific.com