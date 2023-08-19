"Хорошкам" - 50! Юбилейный сезон откроют бесплатным концертом в центре Минска

За полтора часа танцевального спектакля покажут постановки, которые за 50 лет собрали овации по всему миру: от могилевских "Гусариков", с которых начинался репертуар "Хорошек" в 1974 году, до национальной "Лявонихи". Каждый из семнадцати номеров будет показан в индивидуальных образах и под живую музыку.