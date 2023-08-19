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"Хорошкам" - 50! Юбилейный сезон откроют бесплатным концертом в центре Минска

Заслуженным "Хорошкам" полвека! Хореографический ансамбль сегодня откроет юбилейный сезон бесплатным концертом. Артисты расскажут биографию Беларуси танцем в центре Минска. Площадка развернется в сквере у Купаловского театра.

За полтора часа танцевального спектакля покажут постановки, которые за 50 лет собрали овации по всему миру: от могилевских "Гусариков", с которых начинался репертуар "Хорошек" в 1974 году, до национальной "Лявонихи". Каждый из семнадцати номеров будет показан в индивидуальных образах и под живую музыку.

Выступление "Хорошек" пройдет в рамках акции "Губернаторский сад". Это инициатива Министерства культуры. Каждую субботу коллективы, что на слуху у публики, дают сольные программы в Александровском сквере. Для зрителей концерт бесплатный. Цикл таких выступлений расписан до сентября.

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