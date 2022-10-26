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"Хорошки" выступят на сцене Купаловского театра 28 октября
Золото национальных па - на сцене Купаловского театра. В главных ролях легендарные "Хорошки". Ансамбль станцует коллекционный фольклор уже в эту пятницу, 28 октября. Сейчас - репетиции в Белгосфилармонии.
Спектакль в танце от народной артистки Беларуси Валентины Гаевой. Основатель полувекового коллектива объединила в программе классику белорусского фольклора. В постановках легенды вместо сменяющих друг друга номеров - продуманная история. На подмостках - "Весялуха", "Витебская полька", "Перепелочка" и визитный танец ансамбля "Суббота". Вся театрализация на шесть десятков человек - под сопровождение оркестра.
Так "Хорошки" откроют цикл сольных концертов. Всего в афише их пять. Программа расписана до мая будущего года.
Фото:pixabay.com
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