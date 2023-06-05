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"Хорошки" выступят в Париже
По приглашению Посольства Республики Беларусь во Франции 6 июня Белорусский государственный академический заслуженный хореографический ансамбль "Хорошки" примет участие в концертной программе в рамках тематического социально-культурного мероприятия, посвященного Дню русского языка. Концерт пройдет в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, пишет sb.by.
Данное мероприятие организуется Постоянным представительством России при ЮНЕСКО при поддержке постоянных представительств Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана, а также в рамках утвержденного Советом глав государств СНГ решения об объявлении 2023 года Годом русского языка как межнационального общения.
Концертная программа предусматривает приветственное слово руководства ЮНЕСКО и постоянных представителей стран – членов организации, а также выступления артистов и национальных коллективов стран, присоединившихся к данной инициативе.
Фото:ансамбль "Хорошки"
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