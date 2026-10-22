Хоровая капелла им. Г. Ширмы представила премьеру "Новое пространство"

В Большом зале Белгосфилармонии академическая хоровая капелла им. Г. Ширмы представила премьерную программу "Новое пространство".

Хоровая традиция соединилась на одной сцене с авангардными техниками, минимализмом и элементами неофольклора.

Управление хором разделили главный дирижер коллектива Ольга Янум и дирижер из Санкт-Петербурга Николай Романов.

Важное место в концерте отвели отечественному искусству. На сцене прозвучали произведения белорусских авторов Олега Ходоско, Эмануила Носко.

Среди белорусских премьер - хоровой цикл на стихи Блока, написанный композитором Вячеславом Кузнецовым.

Ольга Янум, художественный руководитель и главный дирижер Государственной академической хоровой капеллы Беларуси им. Г. Ширмы: "Я была поражена тонкостью прочтения стихов Блока и насколько трогательным оказался этот цикл. Это очень глубокое прочтение, очень трогательное. Цикл посвящен умершей матери поэта, и всю душу, одиночество и неотвратимость этого события поэт вложил в произведения".

Уже через месяц коллектив отправится покорять ценителей хорового искусства в Эрль, где традиционно представит рождественскую программу на Тирольском фестивале.



Подготовили эксклюзив и для белорусской публики. Уже в ноябре состоится камерный концерт, где впервые капелла представит произведения американского композитора Мортена Лауридсена и его шедевр "Lux Aeterna".