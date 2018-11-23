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Хосе Каррерас - в Минске!

Легендарный тенор, звезда мировой оперной сцены, лауреат премии "Грэмми" прибыл в белорусскую столицу.

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