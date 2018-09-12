Храм-памятник Александра Невского в Минске отмечает 120-летие

Он никогда не закрывался и сохранил первоначальный вид. Храм-памятник Александра Невского в Минске сегодня отмечает 120-летие. Возведенный на одном из старейших некрополей столицы - Военном кладбище образец церковного барокко пережил войны, революции, но всегда был и остается духовным центром белорусского православия.

Наталья Бордиловская о старинном храме столицы. На подходе к храму захоронения. Они напоминают о том, что эта церковь была возведена в честь военнослужащих, защищавших Болгарию от турецкого ига (XIX век). На надгробных памятниках имена генералов Российской империи, на входе в сам храм - вывески с фамилиями бойцов 30-ой артиллерийской бригады и 119-го Коломенского пехотного полка, которые отличились в боях под Шипкой, Плевной. Статус церкви как полковой подчеркивают и металлические хоругви со старинной гравировкой, и тогдашняя походная часовня, и свидетель героического прошлого - икона святого Николая.

В 1940-ые годы на кладбище у храма похоронили свыше 500 солдат, офицеров, партизан и подпольщиков Великой Отечественной. Здесь почивают классики Купала и Колас. Сама Александро-Невская церковь и сегодня сохраняет военный статус: поддерживает отношения с суворовским училищем, газетой Министерства обороны "Во славу Родины". Среди здешних прихожан немало людей в погонах. Храм гордится собственной историей: пережил две войны и не пострадал.

В благодарность Божьей Матери, которая своим Покровом уберегла во время войны, кроме главного в храме появился второй придел. Сегодня на торжествах в честь 120-летия будет освящена третья пристройка - имени князя Владимира. Здесь же - купель, в которой в свое время совершила таинство крещения чуть ли не половина жителей Минска.

До 1990-ых годов прошлого века в столице было только два православных храма: Свято-Духов кафедральный собор и Александро-Невская церковь. Церковь на кладбище, вдалеке от суеты привлекала людей. Здесь крестились поколениями даже во времена атеизма. В 1960-ые власти особенно активно стремились этот храм закрыть. Судьбоносным для сохранения и здания, и прихода Александра Невского было мудрое пасторство протоиерея Виктора Бикаревича.