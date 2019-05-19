Хрустальный микрофон и победа на песенном конкурсе "Евровидение" достались Нидерландам

В ночь с субботы на воскресенье мы узнали направление, которое уже следующей весной будет популярно у всей Европы - Нидерланды. Именно туда улетел "Хрустальный микрофон" и победа на песенном конкурсе "Евровидение"!



Беларусь в финале не смогла побить свой рекорд - мы двадцать пятые



Главное все же - Беларусь в финале. Несмотря на прогнозы букмекеров, традиционный скепсис отдельных представителей белорусских СМИ и экспертов, ЗЕНА попала в десятку своего полуфинала и прошла в финал. Там высоко подняться не получилось, но для 16-летней исполнительницы это весьма неплохой результат. И все еще у ЗЕНЫ, конечно, впереди.



Да и главное - за номер и вокал стыдно не было. ЗЕНА выступила уверенно и с волнением справилась. Хотя что было на душе у юной девушки перед выходом на сцену, известно только ей.



Кстати, в ноты на песенном форуме попадали далеко не все исполнители.



В Тель-Авиве на протяжении всех евровизионных дней работали сразу несколько съемочных групп Агентства теленовостей. Наш корреспондент и главный голос трансляций, Евгений Перлин, голос, который цитируют даже крупнейшие мировые СМИ. Правда, цитируют как-то по-своему.



Евгений Перлин прямо сейчас о шоу и его закулисье.

Зал "Тель-Авив Экспо" смог вместить7200 зрителей на каждом шоу

Европейский Вещательный Союз в этом году создал "Евровидение" ровно за 3 недели. Зал "Тель-Авив Экспо" смог вместить 7200 зрителей на каждом шоу.





Чтобы зрители по всему миру увидели это. Трансляцию обеспечивали 225 человек: операторы, режиссеры, стейдж-менеджеры, ассистенты, звук, свет, постановщики. И это, не считая волонтеров.

На видеостене"Евровидения"впервые используетсяболее 17 миллионов пикселей

Сцена "Евровидения" уникальна тем, что впервые используются более 17 миллионов пикселей, что позволяет зрителям наблюдать картинку на этой огромной видеостене в максимально высоком разрешении. Более того, стена разделена на 12 панелей, которые еще и вращаются во время выступления участников.



Чтобы картинка была настолько сочной, здесь установили около 2-х тысяч световых приборов. Почти столько же, как и на детском "Евровидении" в Минске. Однако использование технологии сэкономило организатором около 100 тысяч долларов на топливе. На конкурсе не используют обычную электрическую сеть. Всегда автономные независимые дизельные генераторы.



Спецэффекты обеспечивают 10 машин с тяжелым дымом. 48 огневых пушек. 20 паровых пушек. Салютные установки и конечно конфетти.



65-й конкурс "Евровидение" пройдет в Нидерландах