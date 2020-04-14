Город, написанный шагами. Художественная экспозиция Галины Левиной в Вилейском краеведческом музее. В выставочном зале пять десятков авторских работ архитектора, лауреата Государственной премии. На полотнах города, "написанные шагами",так что они буквально "выхоженные" автором. Карандаши, пастель, тушь, фломастер и блокнот были обязательными попутчиками странствований Левиной. В "портретах" зданий - старый Минск, музыкальный переулок, улицы и окна Витебска. Каждое произведение - личный взгляд автора.



