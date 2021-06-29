3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Художественная галерея Михаила Савицкого представляет выставку "О далеком и близком"
Экспозиция под названием "О далеком и близком" - проект, подготовленный двадцатью художниками, работающими в направлении "реализм" и верными в своем творчестве традиционным основам изобразительного искусства. Несколько десятков работ в жанрах портрет, натюрморт, пейзаж, тематическая картина передают красоту белорусской природы, героическую историю нашей страны, образы современных белорусов-тружеников.
Официально объединению "Традиция" - 10 лет. Но корни творческой секции намного глубже: ее участниками можно назвать Михаила Савицкого, Георгия Поплавского, Мая Данцига и других мэтров, создавших отечественную школу реалистического искусства.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Таблица Менделевой": как Грузию раскачивают по старой методичке и кому "мечта" не дает покоя
Раздельный сбор мусора, современные контейнеры. В Минске модернизируют систему обращения с отходами
Каким был путь становления современной Беларуси - в проекте "Время выбрало нас"
Муравейко: Решение США о поставке противопехотных мин Украине - это нарушение очередного баланса сил
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все