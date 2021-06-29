Художественная галерея Михаила Савицкого представляет выставку "О далеком и близком"

Экспозиция под названием "О далеком и близком" - проект, подготовленный двадцатью художниками, работающими в направлении "реализм" и верными в своем творчестве традиционным основам изобразительного искусства. Несколько десятков работ в жанрах портрет, натюрморт, пейзаж, тематическая картина передают красоту белорусской природы, героическую историю нашей страны, образы современных белорусов-тружеников.