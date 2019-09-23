Художественная галерея открылась в индустриальном парке "Великий камень"

Пятнадцать художников в разных стилях, жанрах и техниках представляют современное искусство Беларуси. В экспозиции - около пятидесяти работ: скульптуры, картины, коллажи и фотоснимки. Среди авторов как молодые, так и мэтры: Мария и Николай Исаенко, Сергей Малишевский, Александр Фалей и многие другие.



Художественная галерея размещена в бизнес-центре индустриального парка. Ее посещают бизнесмены Китая и других стран, а также иностранные делегации.



Бай Мин, заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка: "Создание галереи - это первый шаг. Мы планируем знакомить наших гостей и работников с белорусским искусством и проводить встречи с авторами работ, чтобы их знали не только у себя на родине, но и за границей. Я считаю, что для культуры нет границ, и люди, которые увлекаются искусством, лучше понимают друг друга. Нас объединяет совместный проект "Один пояс и один путь", где мы планируем внести свой вклад в развитие культуры обеих стран".



В планах показать в галерее китайское искусство, как традиционное, так и современное. Увидеть работы могут все желающие.