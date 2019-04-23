Художественная галерея "Университет культуры" приглашает на "Другие берега"

Выставка объединила белорусских художников-романтиков в жанре пейзаж-фантазия. Участники проекта развивают направление фантастического искусства, яркими представителями которого были Язеп Дроздович и Микалоюс Чюрленис. Кроме живописных работ, в экспозиции арт-объекты из стекла, которые символизируют прозрачную границу реального и нереального.



Выставка объединила почти 20 белорусских известных художников и дает возможность заглянуть в сказочные города из снов и детских книг.



