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Художественная галерея "Университет культуры" приглашает на "Другие берега"
Выставка объединила белорусских художников-романтиков в жанре пейзаж-фантазия. Участники проекта развивают направление фантастического искусства, яркими представителями которого были Язеп Дроздович и Микалоюс Чюрленис. Кроме живописных работ, в экспозиции арт-объекты из стекла, которые символизируют прозрачную границу реального и нереального.
Выставка объединила почти 20 белорусских известных художников и дает возможность заглянуть в сказочные города из снов и детских книг.
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