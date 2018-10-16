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Художественная выставка "Шок и арт" открылась в Минске

Художественная выставка "Шок и арт" открылась в фойе Республиканского театра белорусской драматургии. Молодой художник Павел Рассолько шокирует своим мистическим искусством прежде всего людей, которые пришли в театр. Павел занимается живописью более 10 лет. Когда-то хобби со временем переросло в профессиональную работу. Возможность искренне высказать через краски своеобразный взгляд на события и образы, которые находятся рядом.

Первая персональная выставка Павла Рассолько прошла три года назад, после он неоднократно участвовал в республиканских экспозициях. Увидеть выставку можно до 15 ноября.

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