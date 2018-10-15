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Художественная выставка в честь 200-летия Тургенева открылась в столице

Творчество в красках: художественная выставка в честь 200-летия Тургенева открылась в столице. К юбилею автора школьники изо всей Беларуси проиллюстрировали самые яркие моменты из произведений писателя. На полотнах и живописные пейзажи, и знаменитый образ тургеневской девушки. На выставке - более 250 работ. Для того чтобы зрители смогли еще более углубиться в творчество, каждая картина сопровождается цитатой из произведения.

Экспозиция будет работать до середины ноября. Лучшие работы организаторы планируют показать на выставках в России и Франции.

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