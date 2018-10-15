Творчество в красках: художественная выставка в честь 200-летия Тургенева открылась в столице. К юбилею автора школьники изо всей Беларуси проиллюстрировали самые яркие моменты из произведений писателя. На полотнах и живописные пейзажи, и знаменитый образ тургеневской девушки. На выставке - более 250 работ. Для того чтобы зрители смогли еще более углубиться в творчество, каждая картина сопровождается цитатой из произведения.