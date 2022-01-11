Художественные работы медиков из Борисова на праздничной выставке-конкурсе "Чудо Рождения Христова"

Медики из Борисова продемонстрировали свои художественные работы на праздничной выставке-конкурсе "Чудо Рождения Христова". Оздоравливали и лечили от болезней, а еще успевали творить! Борисовские медики продемонстрировали серию художественных работ на праздничной выставке-конкурсе "Чудо Рождения Христова". Рождественская экспозиция, которая разместилась в одном из залов Борисовской центральной районной библиотеки им. Колодеева, показала: наши медики отлично владеют кистью с красками и способны удивить фантазией и мастерством своего рукоделия.