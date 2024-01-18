Работы воспитанников детских школ искусств и творчество юных музыкантов объединила выставка в Минске

Самые яркие впечатления в разных техниках и жанрах. Художественные работы участников Международного фестиваля-выставки "Мир, в котором я живу..." представлены в галерее "Университет культуры". Всего в проекте приняли участие 20 детских школ искусств, из них 4 - из Нижнего Новгорода. Беларусь представила работы юных художников из 5 областей. А музыкальное творчество на открытии выставки презентовали юные музыканты из гимназии-колледжа искусств имени Ахремчика.