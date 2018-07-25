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Художественный музей Беларуси готовится к подписанию соглашения о сотрудничестве с Национальным музеем Княжества Лихтенштейн
В Минск прибыл директор главного хранилища ценностей западноевропейской страны Райнер Фолькоммер. Он ознакомился с действующими выставками, а также изучил фонды. В планах - посещение столичных выставочных площадок. Церемония подписания документа состоится завтра. Соглашение между музеями будет заключено на год с правом на продление.
Стороны уже работают над совместными проектами. Так, в марте избранное из коллекции белорусской сакральной живописи отправится на экспонирование в Национальный музей Княжества Лихтенштейн.
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