Художественный музей транслирует итоги международного проекта "Весь мир - театр!"

Наши музеи на раннем этапе подготовки этой выставки договорились о сотрудничестве, о том, что Национальный художественный музей со своей стороны приготовит пул, ряд некоторых детских работ, которые будут потом транспортированы в Петербург. Где в Петербурге зрители, гости, жители Петербурга увидят творчество детей из Беларуси. И с точно таким же посылом была договоренность о том, что творчество российских школьников увидят жители города Минска. Поэтому нам очень приятно, что Национальный художественный музей согласился на эту авантюру, поддержал идею этой выставки. И так тепло принял детские работы и наш музей в своем прекрасном выставочном пространстве.

Диана Бакиева, завсектором детских образовательных программ Государственного музея истории религий (Россия)