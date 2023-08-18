ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

Художественный музей транслирует итоги международного проекта "Весь мир - театр!"

Художественный музей стал одной из платформ международного проекта "Весь мир - театр!". На стенах главного корпуса 35 детских рисунков. Это отборные полотна, которые отметили искусствоведы в рамках конкурса от российского Музея истории религии. Фестиваль провели в 14-й раз и в международном статусе. Его аудитория - это дети от 5 до 16 лет. Юные художники формулировали на полотнах античный эпос, славянские сказки и мифы Востока. Задача - увидеть религиозное через призму театра. От Беларуси участие в проекте приняли семь школ с художественным уклоном. Это учреждения Минска и Воложина.


Изображение
Наши музеи на раннем этапе подготовки этой выставки договорились о сотрудничестве, о том, что Национальный художественный музей со своей стороны приготовит пул, ряд некоторых детских работ, которые будут потом транспортированы в Петербург. Где в Петербурге зрители, гости, жители Петербурга увидят творчество детей из Беларуси. И с точно таким же посылом была договоренность о том, что творчество российских школьников увидят жители города Минска. Поэтому нам очень приятно, что Национальный художественный музей согласился на эту авантюру, поддержал идею этой выставки. И так тепло принял детские работы и наш музей в своем прекрасном выставочном пространстве.
Диана Бакиева, завсектором детских образовательных программ Государственного музея истории религий (Россия)

По итогам конкурса лучшие из работ показали в четырех городах России. Выставляли детские полотна и в Санкт-Петербурге на месяц. Накануне экспозиция открылась и в Национальном художественном, это финальная точка в выставочном маршруте.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все