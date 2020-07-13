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Художественный проект "Красная книга" - о проблемах экологии изобразительными средствами
"Красная книга" как художественное произведение. Два молодых белорусских автора Марина Жвирбля и Федор Шурмелев по-своему раскрывают тему экологии. Свой проект из 80 графических работ они продемонстрировали в столичной арт-гостиной. На открытии побывала наш корреспондент Лариса Гулякевич.
Белое на белом. Это популяции десяти видов животных, которые исчезают на планете. Изображения носорога, тигра, редких рептилий просто вытиснены на белой бумаге. Благодаря такому художественному приему животные на страницах книги еле просматриваются и словно растворяются. Таким творческим образом авторы занесли их в свою "Красную книгу".
Проект "Красная книга. Животные" презентован двумя молодыми творцами
Они не впечатляют цифрами исчезающих видов, а воздействуют на сознание. При помощи изобразительных средств искусства. Например, таких как тиснение на бумаге. Рядом с каждой иллюстрацией - причина исчезновения конкретного вида. Такой метод использован и для текстов под иллюстрациями: в конце предложения буквы светлеют, и создается впечатление, что строки исчезают со страницы. Лаконичное оформление книги позволяет сосредоточиться на главной мысли произведения.
Проект дополняет серия литографий "Последний... ". В ней выпускник Академии искусств Федор Шурмелев рассуждает о необходимости сохранения живой природы и роли человека в этом процессе. А это его дипломный книжный проект "Знаки зодиака", разделенный на четыре стихии. За основу текстов и иллюстраций Федор взял древнегреческую мифологию. В экспозиции "Красная книга" - почти 80 эстампов, выполненных в техниках офорт и литография. Серия офортов "Камни и цветы" - еще одна страница проекта "Красная книга". Марина Жвирбля сделала эти работы на основе впечатлений от путешествий по Беларуси, иллюстрировала утраченные памятники архитектуры как свидетелей нашей истории.
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