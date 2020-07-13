Художественный проект "Красная книга" - о проблемах экологии изобразительными средствами

"Красная книга" как художественное произведение. Два молодых белорусских автора Марина Жвирбля и Федор Шурмелев по-своему раскрывают тему экологии. Свой проект из 80 графических работ они продемонстрировали в столичной арт-гостиной. На открытии побывала наш корреспондент Лариса Гулякевич.



Белое на белом. Это популяции десяти видов животных, которые исчезают на планете. Изображения носорога, тигра, редких рептилий просто вытиснены на белой бумаге. Благодаря такому художественному приему животные на страницах книги еле просматриваются и словно растворяются. Таким творческим образом авторы занесли их в свою "Красную книгу".





Проект "Красная книга. Животные" презентован двумя молодыми творцами

Они не впечатляют цифрами исчезающих видов, а воздействуют на сознание. При помощи изобразительных средств искусства. Например, таких как тиснение на бумаге. Рядом с каждой иллюстрацией - причина исчезновения конкретного вида. Такой метод использован и для текстов под иллюстрациями: в конце предложения буквы светлеют, и создается впечатление, что строки исчезают со страницы. Лаконичное оформление книги позволяет сосредоточиться на главной мысли произведения.