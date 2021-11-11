Художественный проект "Ремесленная карусель" представлен в Пушкинской библиотеке

Художественный проект "Ремесленная карусель" впервые представлен в Пушкинской библиотеке. Произведения в технике "пэчворк" создавали 25 мастеров из 20 белорусских городов. Все они участники клуба "Рошва".



Мастер-класс по разным техникам шитья из обрезков ткани посетила Лариса Гулякевич (видео).