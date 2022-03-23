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Художественный проект в Борисове объединил мастеров из пяти стран
100 образцов современного авторского текстиля из пяти стран! Мастеров Беларуси, Ирана, Австрии, Германии, Нидерландов объединил международный художественный проект в Борисове. Это новый взгляд на стародавние традиции искусства текстиля и переосмысление материала. Он один, но техники и жанры разнообразные. Авторы поставили задачу привлечь внимание в том числе и к мировым экологическим проблемам.
Белорусские арт-объекты на выставке - от преподавателя Академии искусств Кристины Высоцкой! Работа художницы "Древо познания" сейчас в Дубае и как часть белорусского павильона представляет нашу страну на международной выставке "ЭКСПО-2020".
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