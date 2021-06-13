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Художественный руководитель Купаловского театра О. Нефедова: Я как была актрисой, ею и остаюсь в первую очередь
О культурном бренде страны, которому так и норовит подставить подножку западная самодеятельность. Но, несмотря на инфоблокады, нагнетание и наговоры, он все равно в свой новый век возрождается, живет и премьерит. Купаловский - самый обсуждаемый театр страны - в этом году стал не только про искусство, но еще и про скорую и успешную реанимацию национального символа.
Сегодня обновленная труппа работает над новой премьерой. Спектакль станет четвертым в афише. И в то же время "Павлинка" едет в регионы, пакует чемоданы на "Славянский базар".
Новый, 101-й сезон насыщает новый художественный руководитель - актриса Ольга Нефедова.Она уже официально представлена коллективу. Это ожидаемое назначение - после успешного кураторства возрожденной "Павлинки". В тот же день интернет-пространство буквально взорвалось заголовками "Нефедова стала худруком", а причину, конечно же, извратили, сказав, что, мол, "наплакала". В следующем интервью расставляем точки над і.
О. Нефедова, художественный руководитель Национального академического театра им. Янки Купалы:
О. Нефедова, художественный руководитель Национального академического театра им. Янки Купалы:
Ведущая:
Когда сидели дома вечером, не возникало вопроса: "А зачем оно мне вообще надо?"
О. Нефедова, художественный руководитель Национального академического театра им. Янки Купалы:
Ведущая:
За Вами - великий Купаловский. А те самые великие старики - Кириченко, Гарбук. Как бы они отреагировали на весь этот год?
О. Нефедова, художественный руководитель национального академического театра им. Янки Купалы:
Ведущая:
Спустя год, может быть, Вы нашли для себя ответ, кому все это было выгодно?
О. Нефедова, художественный руководитель Национального академического театра им. Янки Купалы:
Ведущая:
Спектакль "Павлинка" как раз о толерантности. К этому слову вы относитесь немного неоднозначно. Вопрос будет не столько о "Павлинке", сколько в принципе о белорусах. Могут ли белорусы присваивать себе - после этого года - характеристику, что мы толерантный народ.
О. Нефедова, художественный руководитель Национального академического театра им. Янки Купалы:
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