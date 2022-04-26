Художник Геннадий Чистый отмечает юбилей выставкой

На его счету - проекты в музеях Янки Купалы, Адама Мицкевича, Максима Богдановича, Франциска Богушевича, а также в краеведческих музеях Кричева и Калинковичей, Боевой славы в Гомеле и усадьбе "Ракутевщина". Создатель музейных концепций и оформитель экспозиций художник Геннадий Чистый отмечает юбилей. В изобразительном искусстве маэстро с детства. Получив профильное образование, Чистый выбрал оформительское направление. Первым музеем, который разработал мастер, стал краеведческий - в Ошмянах.