Его вдохновение - белорусский пейзаж. Художник Олег Стасевич создал цикл картин, посвященных родным пейзажам. Леса и реки, маленькие деревни, стога сена и пасущиеся кони - от всех полотен веет белорусским спокойствием и теплотой. Каждая работа - своеобразное признание автора в любви к родной природе. Наталья Кузьмицкая посетила мастерскую живописца.

С первых шагов в доме Олега Стасевича (даже если не знаешь, что он художник) сразу понимаешь - здесь живет человек, увлеченный искусством. В гостиной, комнатах - повсюду в резных рамках, словно зафиксированные во времени, природные образы.

Художник - пейзажист, не имеет академического образования. Любовь к цвету и краскам ему привил первый учитель еще в годы учебы в школьной студии изобразительного искусства. Однако только через десятилетия Стасевич перешел от созерцания к действию и взялся за кисть. Вдохновленный творчеством любимого Шишкина начал создавать собственную живописную историю.

Свои многослойные пейзажи художник рисует в пастозной, корпусной технике. Плотные мазки краски создают рельефность, через которую можно словно заглянуть в глубь картины, ощутить шелест листвы, шум леса - любимый предмет рисунка художника.

Иногда он работает с фотоснимков - интуитивно к природным рельефам, которые попадают в объектив, добавляет собственное видение и фантазии. Вдохновением для очередной работы может стать и наклон деревьев на собственном приусадебном участке.