Художник по металлу Владимир Каноник создает арт-объекты из металлолома и автомобильного утиля

У него нет своей галереи, но работы этого мастера знает вся Беларусь. Художник по металлу и представитель арт-направления стимпанк Владимир Каноник - автор придорожных скульптур и трансформ-объектов на автозаправках. Около полусотни его работ украшают ландшафты в городках и деревнях, становятся брендами регионов. Свои произведения кузнец делает из металлолома и автомобильного утиля.