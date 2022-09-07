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Художник по металлу Владимир Каноник создает арт-объекты из металлолома и автомобильного утиля

У него нет своей галереи, но работы этого мастера знает вся Беларусь. Художник по металлу и представитель арт-направления стимпанк Владимир Каноник - автор придорожных скульптур и трансформ-объектов на автозаправках. Около полусотни его работ украшают ландшафты в городках и деревнях, становятся брендами регионов. Свои произведения кузнец делает из металлолома и автомобильного утиля.


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Владимир имеет свою мастерскую в Фаниполе. Художник собрал команду единомышленников. Впрочем, кроме смелых по дизайну стимпанк-скульптур, мастер сотрудничает с церковью: изготавливает приходские беседки, ограды, звонницы и кресты.

Фото: сайтаnewgrodno.by

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