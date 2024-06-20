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Художники Жодино представили коллективную выставку работ о войне

80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков посвящается. Художники Жодино представили коллективную выставку работ, в которой полотна с рассказом о войне, о военной судьбе своих земляков и своей семьи, об исторической преемственности поколений, сегодняшнем мире и сохранении памяти. 60 картин, живописных и графических полотен презентовали мастера разных поколений. Авторы экспонируют уже известные работы из запасников, а также новые работы, специально написанные к важному юбилею в истории нашей страны. На открытии выставки старшее поколение художников делились своими воспоминаниями об огненных сороковых - многие из них дети войны.

Жодинский краеведческий музей в процессе создания постоянной экспозиции о Великой Отечественной войне. В городе уже действует Дом-музей легендарной матери-патриотки Анастасии Куприяновой. Он расположен в центре Жодино и активно принимает посетителей.

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