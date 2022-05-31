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Худрук творческой мастерской "Хвілінка" в гостях у "Скажинемолчи"
Нотная ревизия перед 30-ым днем рождения творческой мастерской "Хвілінка" в эфире "Беларусь 1". Как из школьного ансамбля коллектив вырос до самостоятельной эстрадной единицы со своими узнаваемыми солистами? Творческим маршрутом в проекте "Скажинемолчи" поделилась основательница и художественный руководитель мастерской Татьяна Панова. В копилке "Хвілінкі" концерты во Дворце Республики и Театре эстрады. Ангажируют маленьких артистов и в такие проекты, как «Главная елка страны», "Славянский базар в Витебске". Татьяна Панова рассказала, как выстраивается репертуарная политика коллектива, почему держат фокус на белорусско- и русскоязычных композициях и как не превратить искренний детский коллектив в фабрику звезд.
Наверное, такая творческая еще фишка "Хвілінкі" в том, что мыиз абсолютно рядовых детей делаем влюбленных в творчество "Хвілінкі" артистов. Понимаете? У меня нет кастинга, я вообще это слово не люблю, у меня нет конкурса. У меня есть понятие отношения к ребенку, если я вижу, что в нем есть что-то малейшее, за что можно зацепиться. Ко мне не приходят дети богом поцелованные, они все разные. Но мне совершенно не стыдно по выходу творческого результата, что получается из этого ребёнка. Наше дело создать счастливое творческое детство.
Что не так с коммерческими вокальными конкурсами и как пережить мутацию голоса без потерь? Полная версия интервью с руководителем творческой мастерской "Хвілінка" доступна также на сайте Белтелерадиокомпании. Все выпуски "Скажинемолчи" можно найти и на YouTube, а задать интересующие вопросы в Telegram-канале проекта.
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