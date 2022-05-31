Худрук творческой мастерской "Хвілінка" в гостях у "Скажинемолчи"

Наверное, такая творческая еще фишка "Хвілінкі" в том, что мыиз абсолютно рядовых детей делаем влюбленных в творчество "Хвілінкі" артистов. Понимаете? У меня нет кастинга, я вообще это слово не люблю, у меня нет конкурса. У меня есть понятие отношения к ребенку, если я вижу, что в нем есть что-то малейшее, за что можно зацепиться. Ко мне не приходят дети богом поцелованные, они все разные. Но мне совершенно не стыдно по выходу творческого результата, что получается из этого ребёнка. Наше дело создать счастливое творческое детство.

Татьяна Панова, художественный руководитель творческой мастерской эстрадного искусства "Хвілінка"