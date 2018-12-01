"Хвілінка" отметила четверть века

25 лет - как одна "Хвілінка". Творческая мастерская эстрадного искусства отметила четверть века. Мы узнаем их не только по "фирменным" косичкам, но и по неповторимому драйву на сцене. "Славянский базар", главная елка страны и, конечно, детское "Евровидение". Ни одно масштабное мероприятие не обходится без "Хвілінкі". С юбилеем коллектив поздравила и наша съемочная группа. Чем сегодня живет шоу-театр, расскажет Лидия Заблоцкая.

Эти ребята тоже пели и танцевали на евровизионной сцене в Минске. Даже были в роли конкурсантов. Благодаря их работе техническая команда заранее выставила свет, настроила звук и продумала движение камер. На проработку номеров понадобилась не только "хвилинка", но и целый месяц.

Справились успешно. Точь в точь демонстрировали каждый взмах и вдох участников. На репетициях - по 8 часов в день. И ни капли усталости. Юным артистам не привыкать. Способны на большее. Параллельно шли репетиции юбилейного концерта.

Уже 25 лет придумывают и готовят масштабные вокальные номера с яркой хореографией. Сама по себе "Хвілінка" - один из брендов белорусской "песочницы" шоу-бизнеса. С 1993 года сюда приходят малыши от 4 лет, чтобы развиваться творчески.

Сегодня они зажигают на главных сценических площадках Беларуси. Без "хвилинковцев" не обходится ни "Славянский базар", ни главная елка страны во Дворце Республики.

В графике каждого ребенка, кроме репетиций, фотосессии, эфиры, конкурсы и творческие проекты. Настоящая жизнь любого артиста, расписанная по часам.

Более 70 талантливых ребят уже успели дать 250 концертов, а сейчас пройдет финальный, который подведет черту юбилейному концертному марафону. И он начнется буквально через несколько минут.

За четверть века в репертуаре - подарки от музыкальных классиков страны. Свои песни шоу-театру дарили Игорь Лученок, Эдуард Зарицкий и Валерий Иванов. А в друзьях ребят из мастерской - именитые артисты. Кроме сотни совместных выступлений, несколько сотен внеконцертных встреч, историй и неожиданностей.