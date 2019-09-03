"Хвілінка" - лучший вокальный коллектив международных фестивалей в Санкт-Петербурге и Одессе

Солисты мастерской эстрадного искусства привезли в Беларусь шесть наград высшей пробы. Так, Елизавета Яроцкая и Маргарита Врублевская стали лауреатами первой степени международного конкурса "Паруса надежды". Всего в фестивале участвовало 5 сотен талантов из Беларуси, Польши, Казахстана, России и Армении. Покорилась солистам и украинская "Морская жемчужина".



Бренду белорусской детской эстрады четверть века. "Хвілінку" можно увидеть и услышать на сценах Главной елки страны, "Славянского базара" и детского "Евровидения".