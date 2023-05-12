Кинематографисты Беларуси и Узбекистана продолжают работу над совместным фильмом "Казбек" о Герое Советского Союза Мамадали Топвалдыеве

Продолжаются съемки совместного фильма Беларуси и Узбекистана. Проект создается впервые в копродукции Национальной киностудии "Беларусьфильм" с Агентством кинематографии Узбекистана и киноконцерном "Узбекфильм". В центре повествования - Герой Советского Союза Мамадали Топвалдыев. Уроженец кишлака Пандиган Ферганской области прошел всю войну и стал настоящей легендой. Он образец человечности и настоящего патриотизма. Тема важная вне зависимости от национальности, поэтому проекту и памяти о подвиге нашего общего героя уделяют особое внимание.

Что такое копродукция и какие еще новинки ждать в документальном кино, расскажет Нина Можейко.

Совместное кино Узбекистана и Беларусио Казбеке, но не о гигантском пике Кавказа высотой более 5 тысяч метров, а о Герое Советского Союза Мамадали Топвалдыеве.

Казбек - его партизанская кличка. С 22 июня 1941 года ефрейтор Топвалдыев участвовал в оборонительных боях на территории Беларуси, а под Барановичами его часть попала в окружение. Топвалдыев был ранен, но жительница деревни Пасырево Круглянского района Могилевской области выходила бойца. А затем он стал командиром партизанской бригады "Чекист". Немцы боялись его и даже назначили вознаграждение за поимку - 50 тыс. рейхсмарок.

Почему несколько раз мы переписывали сценарий? Герой, понятно, Казбек. Но рядом с ним были другие персонажи. Несколько линий - партизаны-белорусы и образ матери, которая спасла жизнь ему. Баходир Адилов, директор киноконцерна "Узбекфильм"

Непридуманная история стала основой сценария захватывающего боевика, над которым работаем в копродукции. Это первый опыт сотрудничества в таком формате двух киностудий. Съемки начались в мае прошлого года, а продолжатся в мае нынешнего на натурной площадке под Смолевичами.

Мы должны вместе работать, потому что время такое сейчас, то есть если мы делаем совместные фильмы, то наши фильмы не только у нас смотрят. Мы имеем возможность показать эти фильмы в той стране, с которой мы будем работать. Баходир Адилов, директор киноконцерна "Узбекфильм"

В 2021 году картина "Илхак" взяла Гран-при на Минском международном кинофестивале "Лістапад"

Узбекское кино у нас знают. Достаточно вспомнить драму "Илхак", которая взяла Гран-при на Минском международном кинофестивале "Лістапад" в 2021-м. Проект снят при поддержке Национальной киностудии "Беларусьфильм". Между нашими странами заключен меморандум. Так проще и эффективнее. Обе киностудии прилично оснащены, а для творческой группы это еще бесценный опыт общения.

"Якуб Колас. Книга ташкентского бытия" - документальный фильм о жизни поэта в годы войны

История повторяется. Весной этого года белорусский режиссер Галина Адамович приступает к съемкам документального кино "Якуб Колас. Книга ташкентского бытия". Про годы в эвакуации. Именно так назвал свой личный дневник сам народный поэт.

Край-друг - Узбекистан. Так описывал эти места народный писатель Беларуси Якуб Колас. Для него годы жизни в Ташкенте - это не просто роковые 40-е, когда Академия наук БССР спешно паковала чемоданы, но и годы писательской дружбы и, конечно, творческого вдохновения.

Здесь пополняется его тетрадь стихов "Ташкентская сумка". Написано стихотворение "Песня пилота" с посвящением бойцам-узбекам, стихи "Песня партизан", "Родной путь". Здесь изданы книги "Голос земли" и "Избранные стихи" в переводе на узбекский язык.

Хамид Алимджан перевел на узбекский язык стихи Якуба Коласа в 1942 году - в преддверии 60-летнего юбилея. 3 ноября в Ташкенте, в Доме Красной армии прошел этот юбилей. И у нас есть уникальная кинохроника того события. Фуркат Усманов, директор киностудии документальных и хроникальных фильмов (Узбекистан)