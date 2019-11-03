Кинофестиваль "Лістапад" покажет 155 фильмов

На кинофестиваль "Лістапад" приехало много гостей. XXVI Минский международный фестиваль покажет 155 фильмов, которые вряд ли увидишь в массовом прокате. Большинство лент уже взяли награды Канн, Венеции и Карловых Вар.



Еще 5 лет назад церемония открытия в кинотеатре "Москва" была поводом увидеть знаменитостей, но в этот раз организаторы даже отказались от традиционной красной ковровой дорожки. Да и тех, кто у каждого второго на слуху, не дождались. Более чем для 130 киношников пространство "Москвы" переформатировали в производственный цех "Беларусьфильма". Здесь на входе - съемочная площадка, и гримерка, и декорации кафе из ситкома.



За награды "Лістапада" будут бороться 79 лент в шести номинациях. Конечно, ждем победителя в Национальном конкурсе.





В течение недели в семи кинотеатрах Минска пройдут свыше 250 сеансов

В рамках "Лістапада" действует и индустриальная платформа, где молодые представители киноиндустрии обсудят финансирование своих проектов. Фестиваль становится отличной стартовой площадкой для талантливых, но пока неизвестных авторов.

Наличие фестиваля такого уровня в нашей стране - уже хороший знак для кинематографистов. В Беларуси любят кино. Но когда же поставят дело на поток, чтобы качественных отечественных лент было больше? Ведь пока и популярных фильмов, и сериалов практически нет. И в этом смысле мы очень серьезно отстаем от наших соседей, где кинопроизводство развивается очень быстрыми темпами и превращается в серьезную бизнес-модель.

Какие проблемы сегодня испытывает белорусская индустрия? Кто виноват и что делать, чтобы фабрика по кинопроизводству работала в полную силу? Ответы искала

Нина Можейко.

Признак развивающейся индустрии - наличие кинофестиваля в стране. Если без пафоса и церемоний - в Минск приезжают за содержанием. Репертуар кинофорума подбирают тщательно. Не будем скромничать, транзитным “Лістапад” никогда не воспринимали. Зарубежные кинопроизводители охотно едут сюда презентовать свои картины.

Что делает страну по-настоящему узнаваемой - конечно, национальный продукт. 5 лет назад на кинофоруме появился специальный конкурс для белорусских фильммейкеров. И если раньше номинантов можно было пересчитать по пальцам одной руки, сегодня Национальный конкурс укрепляет свои позиции. Наши представлены игровыми, анимационными и документальными фильмами. Здесь смотрят в корень и ищут белорусскую ментальность. А это к радости - никак иначе.

Главную национальную премьеру "Купала" готовят к закрытому пресс-показу, но в конце года. Кино ждут и возлагают надежды, что поэтический полный метр будет так же хорош, как и трейлер.

Кино, вполне возможно, сдвинет ситуацию с мертвой точки. Вы не ослышались.

Владимир Янковский, режиссер:

"Потому что пока нет белорусского кино. К сожалению, белорусское кино находится в глубочайшем кризисе, из которого нужно потихонечку выходить. Это не делается за один год. Это постепенно нужно делать, но делать необходимо создавать киношколу с серьезными преподавателями, с серьезными кинорежиссерами, которые будут учить молодое поколение. Надо искать таких людей".

Да и острой необходимости в специалистах особо не возникает. За последний период диплом о высшем кинообразовании в Академии искусств получили 12 режиссеров, но вот о громких премьерах мы так и не слышали. Сегодня снимают даже на мобильный телефон с небольшими бюджетами. К слову, малобюджетное кино по факту может оказаться самым перспективным.

Павел Иванов, декан факультета Белорусской государственной академии искусств:

"В свое время я просил за полтора года до окончания этого курса: "Дайте под мою ответственность каждому по 100 тысяч и вы получите 8 полнометражных малобюджетных фильмов". А что такое малобюджетное кино? Это за счет идеи. Обязательно среди этих 8 были бы нормальные работы. Это не такая большая сумма для 8 полнометражных фильмов. И может быть, это был бы прорыв какой-то в белорусском кино. Но не случилось".

Мультипликаторы - профиль специфический. Набирают курс раз в 5 лет. Конкурс - 3 человека на место. Помимо международных конкурсов, есть и насущные перспективы. У студии мультфильмов "Беларусьфильма" свои привилегии - по регламенту должны делать определенное количество минут за сезон. Выходит 8-10 фильмов в год. А это немаленькая цифра в масштабах страны.

Александр Ленкин, режиссер-аниматор, мастер курса Белорусской государственной академии искусств:

"Что такое произвести товар - это не только номинально выполнить. Надо еще уметь его продать. Знать, когда продать. Есть страны, которые умеют это делать от начала и до конца. Вот у нас не очень. США возьмем, потому что там действительно достаточно все это продвинуто. Самые большие бюджеты у анимации".

Виктор Васильев, председатель Союза кинематографистов Беларуси:

"Белорусское кино будет развиваться в направлении продюсерского кино, каких-то фондов, которые будут аккумулировать в себе денежные возможности, помогать молодому кинематографу, развивать его, помогать киностудии, может быть, в таком направлении мы с вами увидим расцвет. Новый расцвет белорусского кино".

"Смолевуд", точнее натурплощадка киностудии "Беларусьфильм" под Смолевичами. Здесь снимает свой дебют Митрий Семенов-Алейников. Вот его крупный план. Для убедительности, что они существуют - молодые белорусские режиссеры.

Картину окрестили "чернобыльской" из-за привязки к месту действия - зона отчуждения вдоль Припяти. Но никакой дозы излучения зрители не получат - так что оставайтесь у экранов.

Полный метр экшена с рабочим названием "Отражение" - госзаказ

Частная компания выиграла тендер, объявленный Минкультом. Финансы разделили в пропорции 70 на 30. Большую часть расходов покроет заказчик. Но и музыку заказывает тоже он.

Максим Максимов, продюсер проекта:

"Когда ты снимаешь продукт телевизионный или кинопродукт по заказу Минкульта, есть определенные ограничения. Например, мы не можем пойти и купить вещи в коммерческом магазине, мы должны тратить деньги в ГУМев ЦУМе. Так получилось, что по нашему сценарию у нас 90-ые годы. Мы с легкостью находим нужные нам вещи, "купляем беларускае". Тратим деньги здесь, заправляем машины, кормим нашу команду".

Такая форма диалога между частником и государством рабочая. Хотя и в этой схеме есть свои нюансы. Кино - искусство затратное. Просчитать риски и вложиться в проект, который окупится на 100 %, такой уверенности нет никогда.

Митрий Семенов-Алейников, режиссер:

"Нужно делать тот продукт, который можно будет продать. Кино должно себя окупить. Министерство выделяет деньги на проекты. И немалые деньги. Сложность самой системы там внутри, как мне кажется. Она уже устарела. Надо реформировать саму студию".

Владимир Карачевский, гендиректор Национальной киностудии "Беларусьфильм":

"Часть специалистов мне придется переводить. Я уже это начал делать. Есть проект - будем работать. Нет проекта - до следующего раза. Сейчас стоит вопрос об урегулировании всех старых проблем и перевода на новую модель существования. Кроме того, требует серьезных изменений законодательная база в нашей стране. В плане изменений господдержки. Потому что старая модель не работает".

Не то количество кинотеатров, не так активно зрители ходят на свои же фильмы. Свой контент новый гендиректор "Беларусьфильма" планирует продвигать и через отечественный телеэфир. В режиме стенд бай - первый молодежный сериал "Иллюзии". 16 серий по 26 минут ждут своего часа.

Производство телесериалов - план стратегический

К слову, производство телесериалов - план стратегический. Финт с имущественными правами. В том же Казахстане, например, права за созданный сериал не принадлежат одному каналу.

По правилам госзаказа, через год они переходят всем телеканалам страны бесплатно. Ситкомы набирают много просмотров в YouTube. И это тоже можно монетизировать.

Кроме того, киностудия налаживает внешние контакты. С нами уже хотят сотрудничать кинопроизводители Китая и Индии. К слову, последние задействовали студийные павильоны, технику и даже наших специалистов. Такие услуги оказываем охотно и небезвозмездно. Валютная прибыль в страну.

Кино должно стать национальным брендом

Владимир Карачевский, гендиректор Национальной киностудии "Беларусьфильм":

"Мы должны определить в нашей стране, чем для нас является Национальная киностудия. Если это одна из кинопроизводящих компаний, значит, это одна модель существования. Если это главный стратегический объект по кинопроизводству, значит, другая модель. Если это кинофабрика - это совсем другое. Должен ответить не только я, а мы все здесь в обществе вместе с вышестоящими органами - определить место киностудии. Если мы определяем эту модель, тогда мы очень четко понимаем, что делать с внутренней структурой".