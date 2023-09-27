Кинофестиваль "Шелковый путь" проходит в китайском городе Фучжоу - в прокате и белорусские ленты

Фильм "На другом берегу" меня очень тронул. Мне приходилось быть в Беларуси, но я не погружался в ее историю так сильно. Этот фильм восполнил пробелы.

Лента оставила впечатления. Осознаешь жесткость тех лет, актеры показали исторические события очень хорошо. Фильм отражает реальную картину той эпохи.

Он основан на исторических событиях, которые легли в основу этой истории, а фильм, в общем-то, о людях. Все человеческие страсти, пороки и просто развитие судеб - я думаю, что это понятно будет любому зрителю, в любой точке земного шара.

Я искренне надеюсь, что Африка и Беларусь могли бы объединить усилия и вместе создать собственный кинопродукт. Необходимо определить совместный жанр и прийти к общему пониманию об инвестициях и месте для съемок. Эти вопросы необходимо обсудить на совместных встречах. Перед нами открыты огромные возможности - узнать наши страны поближе, познакомить африканцев с белорусской культурой и белорусов с африканской.

Кино - движущая сила межкультурной дружбы.

Создание совместного продукта - это то, в чем заинтересованы страны вдоль нового Шелкового пути. Современные технологии дают возможности партнерства через моря и океаны. Например, новые горизонты открываются на Африканском континенте.Сегодня кинематограф может стать движущей силой в построении межкультурной дружбы. Собственно говоря, для этого и собрались на одной площадке топ-менеджеры, режиссеры, дипломаты и эксперты.