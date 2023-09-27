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Кинофестиваль "Шелковый путь" проходит в китайском городе Фучжоу - в прокате и белорусские ленты
Наращивая культурный обмен, создавать контент и объединять мир. В китайском городе Фучжоу проходит X кинофестиваль "Шелковый путь". Эксперты индустрии уверены, что фильмы тоже могут служить своеобразным мостом для общения между государствами и диалога между людьми.
Подробности у Ярослава Даниленко. Более 400 именитых гостей почти из 40 стран съехались в Фучжоу на юбилейный кинофестиваль. "Собирая силу мира, рассказываем историю Шелкового пути" - девиз форума в этом году. Фестиваль - неплохая площадка для показа кинолент собственного производства. Вне конкурса, но в рамках кинофорума представили новинки белорусы - документальный фильм про зубров "Страна спасенного великана" и историческую драму "На другом берегу".
Зрители фестиваля:
Фильм "На другом берегу" меня очень тронул. Мне приходилось быть в Беларуси, но я не погружался в ее историю так сильно. Этот фильм восполнил пробелы.Лента оставила впечатления. Осознаешь жесткость тех лет, актеры показали исторические события очень хорошо. Фильм отражает реальную картину той эпохи.
Андрей Хрулев, режиссер-постановщик фильма "На другом берегу":
Он основан на исторических событиях, которые легли в основу этой истории, а фильм, в общем-то, о людях. Все человеческие страсти, пороки и просто развитие судеб - я думаю, что это понятно будет любому зрителю, в любой точке земного шара.
Создание совместного продукта - это то, в чем заинтересованы страны вдоль нового Шелкового пути. Современные технологии дают возможности партнерства через моря и океаны. Например, новые горизонты открываются на Африканском континенте.
Люк Бендза, представитель Африканской киноассоциации в Китае:
Я искренне надеюсь, что Африка и Беларусь могли бы объединить усилия и вместе создать собственный кинопродукт. Необходимо определить совместный жанр и прийти к общему пониманию об инвестициях и месте для съемок. Эти вопросы необходимо обсудить на совместных встречах. Перед нами открыты огромные возможности - узнать наши страны поближе, познакомить африканцев с белорусской культурой и белорусов с африканской.Кино - движущая сила межкультурной дружбы.
Сегодня кинематограф может стать движущей силой в построении межкультурной дружбы. Собственно говоря, для этого и собрались на одной площадке топ-менеджеры, режиссеры, дипломаты и эксперты.
Сун Пэн, исполнительный директор центра международного сотрудничества комиссии по городскому развитию ЕС - Китай:
Хороший фильм всегда привлекает людей. Через кино режиссеры, сценаристы и актеры показывают все грани жизни общества. Кинофестиваль "Шелковый путь" проходит в год 10-летия инициативы "Один пояс - один путь", концепция которой заключается в совместном строительстве и диалоге. Мы живем на одной планете, мы должны совместно строить наше будущее. Фильмы отражают нашу эпоху и нашу жизнь.Традиционно на кинофестивале не обходятся без шорт-листа претендентов на победы в номинациях.В финальную программу из полутора тысяч были отобраны 20 фильмов.
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