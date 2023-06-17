Кинопремьера - фильм о белорусских медиках "Лист ожидания" во всех кинотеатрах страны с 18 июня

Дарья Карпеченкова, актриса Театра-студии киноактера:

Проходили съемки в церкви. Первый раз я снималась в церкви, это на самом деле очень тяжело, волнительно. Мы снимали в настоящей церкви - Марии-Магдалины - недалеко от нашего театра. Рядом с нами стояли священники, рассказывали, как правильно держать ребенка, как правильно обходить, как правильно крестить. Я никогда не была крестной, и это интересный опыт.

В титрах преимущественно белорусские фамилии и пара российских. В эпизодах увидим народных купаловцев Геннадия Овсянникова и Тамару Миронову. Однако главные роли за молодыми и даже начинающими артистами. Больше десятка актеров из Театра-студии киноактёра, у многих это кинодебют.



Александр Ефремов, режиссер х/ф "Лист ожидания", народный артист Беларуси