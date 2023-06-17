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Кинопремьера - фильм о белорусских медиках "Лист ожидания" во всех кинотеатрах страны с 18 июня
В их руках жизни людей, каждый день они совершают подвиги во имя своих пациентов. В канун Дня медицинского работника киноподарок специалистам этой сферы. Премьера фильма "Лист ожидания" 18 июня во всех кинотеатрах Беларуси. Режиссер отечественной социальной мелодрамы - народный артист Беларуси Александр Ефремов. Синопсис в сюжете Ольги Медведь.
Вместо кинопавильона операционные. Новый отечественный фильм "Лист ожидания" - история о современных белорусских врачах. Съемочная группа стала на очередь в ведущие больницы и медицинские центры страны, чтобы провести киновмешательство на сердце и легких, работали по соседству с реальными врачами, проводившими серьезные операции.
Врач собирается уехать из страны. Чем это оборачивается для него, для его семьи, для коллег, с которыми он работает? Вот с этого началось - мне захотелось снять картину о реальном белорусском времени, о реальной белорусской ситуации - то, что мы не делали практически давным-давно. Мы снимали картины о нашем славном прошлом - наши военные картины (у меня у самого 6 военных картин).
Кстати, это первое врачебное кинодело режиссера Александра Ефремова, как и у большинства творческого состава.
Узкопрофильная терминология, больничный антураж и реальные манипуляции нереальных операций - подлинность действий согласовывали со штатом действующих врачей.
Вероника Григорович, актриса Театра-студии киноактера:
Когда мы снимали сцену операции, я лежала на операционном столе, у меня была такая небольшая паника. Ко мне подключили очень много разных аппаратов, как будто вкололи иголки, но ничего не вкалывали, естественно. Возле нас всегда ходили настоящие врачи, которые всегда подсказывали врачам-актерам, как лучше, правильнее, какую фразу здесь сказать, как это бывает на самом деле.
Валерия Арланова, актриса Театра-студии киноактера, заслуженная артистка Беларуси:
Съемки в кино - это не настолько романтическое дело, как кажется, потому что было и холодно, и сонно, и, как обычно, физический дискомфорт. Мне даже пришлось сниматься со сломанной ногой в некоторых кадрах. Я думаю, этакартина не только о врачах, этакартина просто о людях, обо всех нас, о наших переживаниях в связи с тем, что происходит в мире.
Предпремьерные показы, конечно, не для кассы, а для предвзятого зрителя - медиков. От задумки до реального метра на экранах мультиплексов прошло меньше года. За сценарий принялись в августе 2022-го, а встретились всей группой на съемочной площадке уже в конце октября.
Всего за 20 рабочих смен (а это в киноиндустрии очень стремительный темп) запечатлели все.
Дарья Карпеченкова, актриса Театра-студии киноактера:
Проходили съемки в церкви. Первый раз я снималась в церкви, это на самом деле очень тяжело, волнительно. Мы снимали в настоящей церкви - Марии-Магдалины - недалеко от нашего театра. Рядом с нами стояли священники, рассказывали, как правильно держать ребенка, как правильно обходить, как правильно крестить. Я никогда не была крестной, и это интересный опыт.
В титрах преимущественно белорусские фамилии и пара российских. В эпизодах увидим народных купаловцев Геннадия Овсянникова и Тамару Миронову. Однако главные роли за молодыми и даже начинающими артистами. Больше десятка актеров из Театра-студии киноактёра, у многих это кинодебют.
105 минут художественного метра - подарок медицинским работникам страны. Старт проката проекта "Лист ожидания" приурочили к профессиональному празднику лекарей. На больших экранах премьера будет демонстрироваться до конца июня, а после ленту расширят до двухсерийной телеверсии.
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